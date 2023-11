Neymar tem mais uma conversa exposta, mas desta vez diz: ‘Não quero perder a mãe da minha filha'

O jogador Neymar Jr., teve novamente uma conversa no Instagram exposta, desta vez, com uma mulher chamada Alice. No entanto, a reação do atleta mudou, ele recusou as investidas da moça e tomou uma atitude inesperada, em relação ao seu histórico e disse estar em outro momento da vida: "Não quero perder a mãe da minha filha novamente", declarou.

A informação foi repassada pela colunista Fábia Oliveira, que teve acesso aos prints da conversa de Alice com Neymar, e que teria ocorrido no último final de semana de novembro. Em algum momento do diálogo, Neymar revela que está tentando acertar o seu noivado.

“Mesmo ferido, você é sexy. Estou falando sério e, sinceramente, sempre fui sua fã. Nos conhecemos em um clube em San Paolo, mas estou falando de alguns anos atrás”, disse a jovem.

Neymar respondeu à garota: “Eu poderia conhecer uma garota legal como você se estivesse em outro período, mas estou com uma situação complicada agora. Estou tentando acertar meu noivado e não gostaria que mais uma bobagem, como uma conversa inútil, estragasse tudo para mim”, declarou.

A mulher escreveu que pensava que Neymar era mais aberto, e o jogador finaliza a conversa dizendo que não quer perder Bruna Biancardi. “Não quero perder a mãe da minha filha novamente... Repito que você é sexy e em outra ocasião eu teria te convidado para San Paolo, mas eu me importo com a Bruna”, finalizou.

Após a conversa, Neymar teria bloq