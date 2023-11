Bruna Biancardi confirma término com Neymar: ‘Não estou em um relacionamento’

A influenciadora digital Bruna Biancardi anunciou nesta terça-feira (28) que não está mais em um relacionamento com Neymar Jr. Por meio de seus stories do Instagram, ela deixou um recado aos seguidores e pediu que parassem de associar o nome dela ao do jogador de futebol.

Bruna Biancardi anuncia término com Neymar (Foto/Instagram: @brunabiancardi)

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento”, começou Biancardi. Bruna ainda ressalta que a única ligação entre ela e Neymar se dá por conta da filha que tiveram. “Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, continuou a influencer.

A revelação veio após várias polêmicas de traição envolvendo o jogador da Seleção Brasileira, antes, durante e após a gravidez de Bruna. Os dois são pais da pequena Mavie, de quase dois meses.

Namoro

Neymar e Bruna se conheceram em 2021, Tempo depois, a influenciadora foi encontrar o jogador em Paris, onde o atleta vivia até então, e o relacionamento dos dois acabou se tornando público durante um passeio de barco. Na ocasião, os internautas cogitavam que seria Bruna Marquezine, a ex-namorado de Neymar, devido às semelhanças físicas entre as duas.

Bruna Biancardi (à esquerda) e Bruna Marquezine (à direita) são comparadas pela web devido semelhanças físicas (Foto/Instagram)

Em abril de 2022, a relação foi oficializado, durando quatro meses a revelação dos famosos que os dois não estavam mais juntos. No entanto, em janeiro de 2023, Bruna e Neymar reataram o namoro e tiveram uma filha. A notícia da gravidez foi compartilhada com os fãs em abril.

Traições

A gestação de Bruna Biancardi foi marcada por uma série de traições por parte de Neymar. A mais polêmicas delas ocorreu na véspera do Dia dos Namorados, quando viralizou a informação de que Neymar teria se relacionado com a influenciadora Fernanda Campos pouco antes de encontrar com Biancardi. Na época, o próprio jogador chegou a assumir a infidelidade e publicou uma carta aberta no Instagram pedindo desculpas à mãe de sua filha.

Apesar da situação, os dois continuaram juntos e pouco tempo depois Neymar voltou a ser flagrado com mulheres em uma casa noturna na Espanha. Bruna Biancardi confessou estar mais uma vez decepcionada com ele.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)