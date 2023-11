Neymar e Bruna Biancardi ensaiam reconciliação com ajuda de amigos

Entre idas e vindas, ao que tudo indica Neymar e Bruna Biancardi podem estar tentando uma reconciliação. Desde que o jogador foi flagrado em uma boate espanhola, na companhia de duas moças, ele e Biancardi não voltaram a posar como namorados. Ela chegou a desabafar pelas redes sociais, sem citar nomes, e tratou de fazer um quarto para ela e a filha na casa dos pais em São Paulo.

Porém, no feriado de 15 de novembro, Bruna e Neymar permaneceram juntos na mansão que o jogador tem em Mangaratiba, RJ. Por lá também estiveram alguns casais, que estreitaram a amizade quando os dois estavam oficialmente namorando. Nada de resenha, parças solteiros e soltos, influenciadoras que chegam ao condomínio de van. Os dias de folga para ela e de recuperação de mais uma lesão para ele foram de completa paz e amor num ambiente bastante familiar em torno da filha.

Não é a primeira vez que Biancardi fica ao lado de Neymar num momento delicado pós-cirurgia. A influenciadora já desempenhou esse papel em outras ocasiões. Apesar de ter ficado bastante chateada com as atitudes do atacante na reta final de sua gestação, ela não brigou com Neymar. Tanto que desde que Mavie nasceu, há pouco mais de um mês, os dois têm sido vistos juntos com frequência.