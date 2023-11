Jornal francês afirma que Neymar se transferiu lesionado ao PSG em 2017

De acordo com o jornal francês L’Equipe, o atacante Neymar, contratado por € 222 milhões (cerca de R$ 812 milhões à época) junto ao Paris Saint Germain em 2017, teria se transferido com uma grave lesão no pé direito ao clube parisiense. De acordo com o veículo, o atacante teria saído de Barcelona com destino ao PSG com uma fratura por estresse no quinto metatarso, o que teria desencadeado diversas outras lesões nos anos seguintes.

A fratura foi detectada nos exames médicos de admissão de Neymar no clube francês. O departamento médico do PSG orientou que o craque brasileiro passasse por uma cirurgia, mas pela midiatização do negócio envolvendo o astro, a equipe optou por não realizá-la. Em 2018 e 2019, o atleta sofreu com seguidas lesões no metatarso, desfalcando a equipe por mais de seis meses e perdendo partidas decisivas da Champions League.

VEJA MAIS



O atacante jogou pelo PSG por seis temporadas e acabou se transferindo para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2023. O camisa 10, que permanece até hoje como a contratação mais cara da história do futebol, está em recuperação de uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O tempo de recuperação pode chegar a oito meses.