Veja a lista dos 100 jogadores mais valorizados do mundo, com 12 brasileiros; confira

O Observatório de Futebol CIES produziu um ranking que inclui os 100 jogadores mais valiosos do mundo, com 12 brasileiros presentes na lista. Vinicius Junior e Rodrygo ocupam as posições mais altas, ficando em terceiro e quarto lugar, respectivamente, logo atrás de Bellingham e Haaland. Outros jogadores brasileiros como Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Endrick, Éder Militão, Antony, Raphinha, Gabriel Jesus, Douglas Luiz e João Pedro também foram citados na classificação.

Segundo o estudo, o jogador de destaque desta temporada é o meio-campista Jude Bellingham, considerado o mais valioso do futebol atualmente. O inglês, de 20 anos, lidera o ranking com um valor estimado em € 267,5 milhões (R$ 1,43 bilhão), à frente de Haaland. Vinicius Junior e Rodrygo, colegas no Real Madrid, estão logo atrás, no Top-5, ao lado de Saka.

Os 10 primeiros da lista. (Divulgação)

Vinicius é o terceiro jogador mais valioso, avaliado em € 250,3 milhões - quase empatado com Haaland, segundo colocado, que vale € 251,2 milhões. Já Rodrygo ocupa a quarta posição, também próximo, com um valor estimado de € 247,9 milhões. Os três têm 23 anos. O atacante inglês Saka, do Arsenal, é o quinto colocado, com um valor de € 223 milhões, aos 22 anos.

O Top 10 do ranking inclui ainda Foden (Manchester City), Gavi (Barcelona), Julián Álvarez (Manchester City), Musiala (Bayern de Munique) e Ödegaard (Arsenal). Em 11º lugar está outro brasileiro: Gabriel Martinelli, também do Arsenal, avaliado em € 148,2 milhões, aos 22 anos.

O próximo brasileiro da lista é o meio-campista Bruno Guimarães, do Newcastle. Com 26 anos, ele ocupa o 25º lugar, com um valor estipulado em € 109,7 milhões. Em seguida, está Gabriel Magalhães, do Arsenal, em 44º, avaliado em € 98,7 milhões. Endrick aparece em 66º, com € 82,7 milhões, à frente de Éder Militão, em 68º, avaliado em € 81,2 milhões.

Os outros brasileiros presentes na lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo são Antony (Manchester United), em 72º lugar, com um valor de € 80,1 milhões; Raphinha (Barcelona), em 76º, com € 78,5 milhões; Gabriel Jesus (Arsenal), em 81º, com € 78 milhões; Douglas Luiz (Aston Villa), em 94º, com € 73,8 milhões; e João Pedro (Brighton), em 97º, com € 72,9 milhões.

O ranking elaborado pela CIES leva em conta o desempenho recente dos jogadores, além de fatores como idade e tempo de contrato, que influenciam diretamente no preço de cada atleta no mercado. Também é baseado nos valores pagos em mais de seis mil transferências. O observatório destaca que o número de atletas com valor de mercado acima de € 100 milhões cresceu em um ano, passando de 20 para 39 atletas.