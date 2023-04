Brasileirão: veja os cinco jovens jogadores mais valiosos do Brasileirão, segundo portal

O Brasileirão de 2023 já começou! A primeira rodada do campeonato mais importante do futebol nacional foi disputada no último final de semana, com destaque para jovens jogadores. Andrey Santos, do Vasco, e Endrick, do Palmeiras, não precisaram de muito tempo para balançar as redes na competição.

Segundo o portal alemão Transfermarkt, o atacante do Palmeiras, Endrick, é o jogador com menos de 23 anos mais valioso jogando no Brasileirão. Na lista, nomes do Santos, Vasco e Athletico-PR também aparecem.

Quem são os cinco jovens jogadores mais valiosos no Brasileirão?

Endrick (Palmeiras) - R$ 110 milhões;

Vitor Roque (Athletico-PR) - R$ 99 milhões;

Yuri Alberto (Corinthians) - R$ 99 milhões;

Marcos Leonardo (Santos) - R$ 83 milhões;

Andrey Santos (Vasco) - R$ 83 milhões.

Na primeira rodada da competição, Andrey e Endrick marcaram gols particularmente rápidos: o atacante do Palmeiras balançou as redes com apenas cinco minutos de jogo, enquanto Andrey marcou o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Atlético-MG, também aos cinco minutos do primeiro tempo.

Veja os lances:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)