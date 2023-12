Confira as 10 contratações mais caras do futebol brasileiro após Flamengo fechar com De La Cruz

Com a contratação de De La Cruz, o Flamengo agora tem oito das 10 contratações mais caras da história do futebol brasileiro.

Selada a contratação de De La Cruz, que custará R$ 79 milhões ao Flamengo, o meia uruguaio será a quarta contratação mais cara da dentre equipes brasileiras.

Além do Flamengo, apenas Corinthians e Palmeiras aparecem no ranking das contratações mais caras da história do futebol Brasileiro. Enquanto os corintianos gastaram 60 milhões em Tévez, em 2004, os palmeirenses compraram Flaco López por R$ 50 milhões em 2022.

Confira o top 10

Gerson (Flamengo) - R$ 94 milhões - 2023

Pedro (Flamengo) - R$ 87 milhões - 2020

Everton Cebolinha (Flamengo) - R$ 87 milhões - 2022

De La Cruz (Flamengo) - R$ 79 milhões - 2024

Gabriel Barbosa (Flamengo) - R$ 78 milhões - 2019

De Arrascaeta (Flamengo) - R$ 63 milhões - 2019

Carlos Tévez (Corinthians) - R$ 60 milhões - 2004

Flaco Lopez (Palmeiras) - R$ 50 milhões - 2022

Gerson (Flamengo) - R$ 49,7 milhões - 2019

Vitinho (Flamengo) - R$ 44 milhões - 2018