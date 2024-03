Em partida com erros de arbitragem, Brasil empata com a Espanha no segundo amistoso da temporada

A seleção brasileira evitou por muito pouco a derrota para a Espanha, no segundo amistoso sob o comando de Dorival Júnior. Jogando no estádio Santiago Bernabéu, os brasileiros empataram em 3 a 3. Rodrygo e Endrick marcaram para a seleção Canarinho, enquanto Rodri, duas vezes, e Dani Olmo fizeram para os espanhóis. O gol de empate veio aos 49 do segundo tempo, com Lucas Paquetá, de pênalti. O próximo amistoso será no dia 8 de junho, contra o México.

1º Tempo

A Espanha assumiu o controle do jogo desde o início, ameaçando o gol de Bento com eficácia, especialmente pelas laterais do campo, com Nico Williams e Yamal. Aos nove minutos, a avançada equipe espanhola conseguiu o primeiro gol após Yamal ser derrubado por João Gomes na área, resultando em um pênalti convertido por Rodri. Começou ai a reclamação brasileira sobre a arbitragem. Apesar disso, O Brasil continuou a dar espaço sem a posse da bola, especialmente pelo lado esquerdo da defesa, onde Yamal entrava com facilidade.

A pressão da Espanha persistiu e resultou no segundo gol através de uma jogada brilhante de Dani Olmo. O camisa 10 espanhol driblou Beraldo e Bruno Guimarães antes de marcar um belo gol. Apesar de alguns momentos nervosos na saída de bola, foi Unai Simón quem cometeu um erro crucial, entregando a bola nos pés de Rodrygo. O atacante do Real Madrid aproveitou a oportunidade e encobriu o goleiro espanhol para diminuir o placar para o Brasil.

Os números do primeiro tempo mostraram claramente a superioridade espanhola, com 59% de posse de bola e nove finalizações, contra apenas duas da equipe treinada por Dorival Júnior. No retorno do intervalo, Dorival Júnior fez quatro mudanças na equipe titular, tirando Bruno Guimarães, Danilo, Raphinha e João Gomes, para as entradas de André, Yan Couto, Endrick e Andreas Pereira, respectivamente, no intuito de reverter a desvantagem de um gol.

2º Tempo

De fato deu certo. Logo que a bola rolou, Endrick mostrou bom posicionamento após cobrança de escanteio pela esquerda, recebendo a sobra de bola na entrada da grande área para um chute certeiro, no canto do goleiro Unai Simón, empatando a partida em 2 a 2. Foi o segundo dele pelo Brasil em quatro jogos, ambos contra seleções europeias. Se no primeiro tempo o Brasil ficou para trás, na etapa complementar a postura foi outra e o time passou a frequentar bastante o campo de defesa da Espanha.

Aos 15 minutos, Vini Jr recebeu bola sozinho, viu Endrick passando, mas errou o passe que poderia virar a partida. O bom momento continuou com Beraldo. O zagueiro roubou a bola no campo de defesa, dos pés de Morata, arrancou pelo meio e finalizou na entrada da área adversária por cima do gol. A resposta espanhola veio logo depois, numa brecha na defesa brasileira, que permitiu a finalização de Fabián Ruíz, defendida pelo goleiro Bento.

Endrick marcou o segundo gol brasileiro na partida. (Rafael Ribeiro/CBF)

Após os 20 minutos, o Brasil baixou a intensidade, abrindo espaço para o crescimento adversário. Eram visíveis as dificuldades em passar do meio de campo, enquanto a pressionava o time de Dorival, que sofreu várias finalizações a partir daí. O técnico do Brasil então tirou Vinícius Júnior para a entrada do volante Douglas Luiz. O problema veio aos 35, quando Beraldo derruba Carvajal na área, e árbitro marca outra penalidade discutível, convertida por Rodri, pondo novamente a Espanha em vantagem.

A virada no placar deixou a partida mais disputada, mas a proximidade com o final fez a Espanha se fechar na defesa, enquanto o Brasil trocava passes no meio-campo, esperando uma brecha para correr atrás do empate. Aos 50, foi a vez do Brasil ganhar um pênalti, após Galeno ser derrubado na área. Lucas Paquetá fez e empatou novamente, evitando a derrota.