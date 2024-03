Amistoso da Seleção Brasileira contra a Espanha pode marcar estreia de Endrick no Santiago Bernabéu

O atacante Endrick foi um dos grandes destaques do Brasil no amistoso contra a Inglaterra, e pode viver mais um momento especial com a camisa da Seleção. O jovem jogador pode antecipar a estreia em Santiago Bernabéu nesta terça-feira (26), estádio casa do Real Madrid, equipe da qual Endrick fará parte a partir de julho deste ano.

A expectativa existe desde que o nome de Endrick foi divulgado na lista de convocados do técnico Dorival Júnior. Depois do gol no amistoso contra a Inglaterra, a expectativa para a atuação do jogador em Santiago Bernabéu cresceu, no entanto, ainda não se sabe se ele será titular na partida contra a Seleção da Espanha.

O jogo amistoso entre Brasil e Espanha faz parte de uma ação realizada para combater o racismo. A bola rola a partir das 17h30 desta terça-feira, e além de Vinicius Júnior, Endrick é um dos jogadores mais esperados pelos torcedores em campo, que segundo a imprensa espanhola, esgotaram diferentes setores do estádio rapidamente.