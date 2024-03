Vinicius Jr. será o capitão da Seleção Brasileira no amistoso contra a Espanha

O Brasil enfrenta a Espanha nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu. Na partida, o capitão da Seleção será o atacante Vinicius Júnior, alvo constante de ataques racistas por parte de torcedores espanhóis. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol foi tomada, pois a entidade entendeu que o jogador é o protagonista do jogo.

O amistoso contra a Espanha também faz parte de uma ação contra o racismo. Nas últimas temporadas, diversos casos de preconceito racial têm se acendido no país, especialmente contra brasileiros. Por isso, o atacante do Real Madrid foi escolhido para ser o principal nome da equipe brasileira no duelo.

Esta será a primeira vez que Vini Jr. vestirá a braçadeira de capitão do Brasil. No jogo contra a Inglaterra, Danilo ficou com o posto.

Além de ser o capitão, Vini também foi o escolhido para dar entrevista coletiva na última segunda-feira (25) e se emocionou ao falar sobre o racismo.

A partida entre Brasil e Espanha ocorre nesta terça-feira (26), às 17h30, no estádio Santiago Bernabéu. Este é o segundo compromisso de Dorival Junior no comando da Seleção. Após isso, o elenco só retorna em junho para amistosos contra os EUA, México e para a Copa América.