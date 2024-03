Brasil enfrenta Espanha no segundo amistoso sob o comando de Dorival Júnior

A partir das 17 horas desta terça-feira (26), a seleção brasileira parte para o segundo amistoso sob o comando do técnico Dorival Júnior, desta vez contra a Espanha. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no lendário estádio de Wembley, os brasileiros voltam a campo para enfrentar outra potência europeia, desta vez no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Já em solo espanhol, Dorival Júnior liderou o último treino da equipe nesta data Fifa. Mantendo o mistério que envolveu as atividades desde Londres, o treinador conduziu uma sessão de trabalho fechada no CT do Real Madrid. Ele reviu a escalação que iniciou o amistoso contra a Inglaterra no sábado passado, mas considerou promover mudanças na equipe devido ao desgaste físico de alguns atletas. De antemão, o treinador afirmou que Endrick, autor do gol da vitória por 1 a 0 no último sábado, não iniciará o amistoso:

"Não, Endrick não começará como titular amanhã. Com certeza, ele trará muita alegria aos torcedores madrilenhos, não tenho dúvidas. É um jovem com um futuro brilhante à sua frente. Tudo é uma questão de tempo, um amadurecimento um pouco maior."

O centroavante Richarlison não esteve disponível contra a Inglaterra devido a uma lesão durante sua passagem pelo Tottenham. Era esperado que ele não estivesse apto para enfrentar os ingleses, mas poderá participar por alguns minutos contra a Espanha. Savinho, do Girona, pode ser uma surpresa ocupando a vaga de Raphinha entre os titulares.

Uma possível formação brasileira para enfrentar a Espanha incluirá: Bento; Danilo, Fabrício Bruno (Bremer), Beraldo (Murilo) e Wendell (Ayrton Lucas); Bruno Guimarães, João Gomes (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha (Savinho).

Por sua vez, a Espanha sob o comando de Luis de la Fuente deve alinhar: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Grimaldo; Rodri, Fabián e Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata e Nico Williams.

Se vencer a Espanha nesta terça-feira (26), a seleção brasileira alcançará um feito que não consegue há sete anos: vencer duas vezes consecutivas países do top 10 do ranking da Fifa. No sábado (23), o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, no Estádio de Wembley, em Londres. Os ingleses atualmente ocupam a terceira posição no ranking, logo atrás de França e Argentina, que fecham o top 3. O Brasil é o quinto colocado e a Espanha aparece na oitava posição.