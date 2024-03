Seleção Brasileira deve estrear novo uniforme em amistoso contra Inglaterra neste sábado (23)

A Seleção Brasileira deve estrear o novo uniforme de cor azul no amistoso contra a Inglaterra, em Wembley, neste sábado (23). Desenvolvido pela Nike, o conjunto número dois apresenta um padrão inspirado na natureza local, celebrando as belas texturas e cores que são sinônimos do Brasil.

Outro destaque da camisa é a estampa de ondas na parte frontal, em celebração às famosas praias e litorais do país. O escudo da CBF retorna ao centro, como na versão de 2004, acompanhado dos nomes dos jogadores em uma fonte totalmente nova, desenvolvida a partir da rica arte e design brasileiros. Confira!

Dentro da gola, um emblema exclusivo traz a inscrição “Brasil Para Todos”, pensada para os amantes do esporte. Nesta sexta-feira, 22, a equipe do técnico Dorival Júnior cumpriu mais uma atividade da agenda com o reconhecimento do campo de Wembley.

Depois do amistoso contra a Inglaterra, no sábado (23), às 16h (horário de Brasília), a delegação canarinho embarca para Madrid, na Espanha, para a última disputa na terça-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília).

