Seleção Brasileira: Dorival Jr. esboça time para enfrentar a Inglaterra neste sábado (23); confira

Dorival Júnior tem o primeiro desafio à frente da Seleção Brasileira. Neste sábado (23), o Brasil enfrenta a Inglaterra em Wembley, em jogo amistoso. Com promessa de mudança, o treinador deve aproveitar para testar os novatos no elenco. Durante um dos treinos, o técnico fez um esboço do que pode ser o time que vai entrar em campo para encarar os ingleses.

No penúltimo treino antes da partida, realizado na última quinta-feira (21), Dorival usou os estreantes Bento, Lucas Beraldo, Fabrício Bruno, Wendell e João Gomes, mantendo Rodrygo, Vinicius Júnior e Raphinha no ataque. Danilo, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá completam o time.

Douglas Luiz também foi testado no lugar de João Gomes. Endrick deve começar a partida no banco. Havia expectativas de que Richarlison começasse como titular, no entanto, o jogador começou fora desse início de trabalho, já que ele está voltando de lesão no joelho, que o desfalcou de três partidas do Tottenham, e ainda está em avaliação.

Brasil e Inglaterra se enfrentam neste sábado (23), às 16h, no estádio de Wembley. Este será o confronto de número 27 entre as seleções. A equipe brasileira leva vantagem com 11 vitórias, enquanto os ingleses têm quatro.