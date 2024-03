Lucas Paquetá aborda retorno à Seleção e fala sobre acusações de apostas pela primeira vez

Lucas Paquetá , que está de volta à Seleção Brasileira , abordou o tema da investigação da Federação Inglesa sobre supostas irregularidades envolvendo apostas, mas não entrou em detalhes, afirmando que foi instruído a não comentar sobre o assunto. Ele destacou que está cooperando ao máximo com as autoridades desde que o episódio ocorreu há sete meses.

"Na verdade, eu fui instruído a não comentar sobre esse assunto, mas já são sete meses desde que isso aconteceu e eu estou cooperando ao máximo", disse o meio-campista, convocado por Dorival Junior para amistosos contra Inglaterra e Espanha, em coletiva nesta quarta-feira.

Durante os seis primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Paquetá foi preterido por Fernando Diniz devido à denúncia do órgão fiscalizador Sports Radar. No entanto, o West Ham continuou a utilizá-lo, o que foi um dos principais argumentos para seu retorno à seleção brasileira, agora sob o comando de Dorival Júnior.

Paquetá expressou sua felicidade por voltar à seleção e destacou a relação próxima que tem com Dorival desde que trabalharam juntos em 2018. Ele também compartilhou como tem lidado com os problemas decorrentes da investigação, procurando manter o foco.

"Estou muito feliz. Trabalhei com o professor Dorival no meu final no Flamengo, foi uma experiência incrível. Estou feliz pela convocação, o reconhecimento do meu trabalho. Estar na Seleção sempre foi meu sonho, o sonho de toda criança. Por retornar, me sinto ainda mais privilegiado. São momentos que acontecem, tenho feito meu trabalho bem feito no meu clube, tenho me divertido. Procuro não deixar nada de fora me atrapalhar em campo. Sigo feliz, fazendo meu trabalho. Espero continuar assim", revelou.

Dorival, por sua vez, teve a oportunidade de ouvir pessoalmente de Paquetá relatos sobre a situação durante sua passagem pela capital inglesa em fevereiro. Após esclarecer todos os pontos a respeito da denúncia, a comissão técnica decidiu que enquanto Paquetá estiver em atividade e não existirem provas que indiquem irregularidades, ele continuará apto para convocações normalmente.

A Seleção Brasileira tem dois amistosos nos próximos dias. Primeiro, encara a Inglaterra neste sábado (23), a partir das 16h; e na terça-feira (26) enfrenta a Espanha, a partir das 17h. As duas partidas serão na Europa.