Gabriel Magalhães é cortado da Seleção Brasileira após lesão e Dorival convoca substituto; veja mais

A Seleção Brasileira perdeu mais um jogador por conta de lesão. Desta vez, o zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado, nesta segunda-feira (18), por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. O técnico Dorival Júnior convocou Bremer, que atualmente joga no Juventus, da Itália, para substituir Magalhães.

“Já havia comunicado anteriormente que nós trabalhamos com uma lista um pouco mais extensa. Uma pré-convocação, podemos assim colocar, e novamente, no dia de hoje, tivemos mais uma baixa. Infelizmente, Gabriel Magalhães está desconvocado. Para o seu lugar, nós estamos chamando Bremer, da Juventus de Turim, da Itália”, disse Dorival Júnior.

Antes de Magalhães, Dorival também teve que substituir o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, o atacante Martinelli e o volante Casemiro, todos lesionados. O técnico da Canarinha chamou Léo Jardim (Vasco), Fabrício Bruno (Flamengo), Galeno (Porto) e Pepê (Porto), para substituir os primeiros nomes.

Bremer já chegou a ser convocado para a Seleção três vezes no ano passado, e na Copa do Mundo de 2022, no entanto, não entrou em campo nenhuma vez.

O Brasil tem dois amistosos para disputar durante a Data Fifa: o primeiro já é no próximo sábado (23), contra a Inglaterra; e o próximo é contra a Espanha, no dia 26 de março. Em preparação para os compromissos, a Seleção realizou o primeiro treino sob comando de Dorival Junior, nesta segunda-feira, no CT do Arsenal.

Confira os convocados:

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco)* e Rafael (São Paulo)*;

Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco)* e Rafael (São Paulo)*; Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto); Zagueiros: Beraldo (PSG)*, Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo)* e Murilo (Palmeiras)*;

Beraldo (PSG)*, Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo)* e Murilo (Palmeiras)*; Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo)*;

André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo)*; Atacantes: Endrick (Palmeiras), Pepê (Porto), Galeno (Porto)*, Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona)* e Vini Jr (Real Madrid).