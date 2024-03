Veja as novas camisas da Seleção Brasileira de Futebol fabricadas pela Nike; imagens

Na manhã desta segunda-feira (18), a Nike, fornecedora de material esportivo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apresentou os novos uniformes da seleção brasileira. A principal mudança é o retorno do escudo ao centro da camisa, marcando uma alteração significativa que não era vista desde 2004.

Uniforme amarelo será usado conta a Inglaterra e o azul diante da Espanha (Divulgação/Nike)

A camisa azul, uma das novidades, traz detalhes inspirados em ondas, celebrando o mundialmente famoso litoral do Brasil, de acordo com informações da patrocinadora. No entanto, a CBF ainda não realizou o lançamento oficial dos novos uniformes.

Enquanto a Seleção masculina se prepara para amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26, respectivamente, a equipe feminina está se preparando para disputar a Copa SheBelieves, que começa no dia 4 de abril, com o primeiro confronto contra o Canadá.

Além do Brasil, a Nike também divulgou os novos uniformes de outras seleções, como França, Holanda, Estados Unidos e Portugal. A Inglaterra, próxima adversária da Seleção Brasileira, também teve seus novos kits revelados pela patrocinadora.

Veja as novas camisas de Seleções da Nike: