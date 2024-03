Seleção Brasileira estreia nova camisa em amistosos em março; veja detalhes e imagens

A Seleção Brasileira masculina está prestes a iniciar um novo ciclo sob o comando de Dorival Júnior e a primeira mudança já será, literalmente, visível: os uniformes completamente renovados para a temporada 2024/2025. Em uma parceria entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike , fornecedora oficial de material esportivo, os novos kits serão lançados agora, no mês de março, muito antes no programado inicialmente - que seria durante a Copa América - marcando uma nova era para a equipe nacional. A informação é do site GE.

A principal novidade nos uniformes é o retorno do escudo da CBF ao centro do peito, um estilo que não era adotado pela seleção brasileira desde 2004. Essa mudança simbólica, segundo a Nike, representa um retorno às raízes, reforçando a identidade e o orgulho nacional associados à equipe. Além disso, as camisas apresentam desenhos que incorporam elementos da fauna e flora brasileiras.

Outro destaque nos novos uniformes é o retorno da clássica gola em V, com um toque moderno de tecido duplo, evocando a elegância das camisas polo. Essa escolha estilística, juntamente com alguns detalhes que remetem ao icônico modelo Total 90 da Nike, que fez sucesso duas décadas atrás, confere aos kits uma mistura de tradição e inovação.

Projeção da nova camisa da Seleção Brasileira para as temporadas 2024 e 2025 tem o escudo da CBF ao centro do peito e vários detalhes em verde, azul e branco (Reprodução/redes sociais)

Quando Dorival Junior estreia na Seleção?

Os jogadores convocados para a Seleção Brasileira irão se apresentar na próxima segunda-feira (18), em Londres, para uma semana de treinamentos no CT do Arsenal, em Saint Albans. A estreia dos uniformes acontecerá em dois jogos amistosos de alto nível: primeiro contra a Inglaterra, em Wembley, no sábado, dia 23, às 16h (horário de Brasília), seguido por um confronto contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 26, às 17h30 (horário de Brasília).