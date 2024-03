Retrospecto da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha: veja quem mais venceu

Sob o comando de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira tem o seu o primeiro compromisso em 2024. No próximo sábado (23), o Brasil irá enfrentar a Inglaterra, já na terça-feira (26), o duelo é contra a Espanha. Os confrontos são amistosos e servem de preparação para a Copa América, disputada pela equipe brasileira, e a EuroCopa, dos times europeus, além das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Mesmo com a fase não sendo das melhores, a equipe brasileira leva vantagem no retrospecto com as duas seleções. Assim, aliado a história e peso da camisa verde e amarela, os jogadores possuem uma motivação a mais para enfrentar os próximos adversários. Confira

Brasil x Inglaterra

A Seleção Brasileira já enfrentou a equipe inglesa 26 vezes, sendo 11 vitórias para o Brasil, quatro para a Inglaterra, e 11 empates. Cinco destes confrontos ocorreram em Copas do Mundo e o time brasileiro conquistou quatro vitórias em cima dos ingleses.

O último jogo entre as duas seleções ocorreu em 2017, em um amistoso. A partida terminou empatada em 0 a 0. Ao todo, foram 34 gols marcados pelo Brasil e 23 pela Inglaterra. O reencontro entre Brasil e Inglaterra ocorre neste sábado (23), às 16h, em Wembley.

Brasil x Espanha

No retrospecto contra a Espanha, a Seleção também leva vantagem. Foram nove jogos entre as duas equipes, cinco vitórias para o Brasil, sendo três em Copas do Mundo e uma em Copa das Confederações, duas para a equipe espanhola e dois empates.

O Brasil marcou um total de 14 gols contra os espanhóis. Enquanto eles fizeram oito. O último duelo entre as equipes ocorreu na final da Copa das Confederações de 2013. A Seleção Brasileira venceu a partida por 3 a 0 e conquistou o título do torneio. O jogo contra a Espanha ocorre terça-feira (26), às 17h30, no estádio Santiago Bernabéu.

Retrospectos

Brasil x Inglaterra:

26 jogos

11 vitórias para o Brasil (4 em Copas do Mundo)

4 vitórias para a Inglaterra

11 empates (1 em Copas do Mundo)

34 gols marcados pelo Brasil

23 gols marcados pela Inglaterra

Brasil x Espanha

9 jogos

5 vitórias para o Brasil (3 em Copas do Mundo e 1 em Copa das Confederações)

2 vitórias para a Espanha (1 em Copas do Mundo)

2 empates

14 gols marcados pelo Brasil

8 gols marcados pela Espanha