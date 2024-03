Nike anuncia remake de camisa da Seleção Brasileira na Copa de 1998

Na última segunda-feira (18), a Nike anunciou oficialmente as novas camisas da Seleção Brasileira para a temporada de 2024-25. O lançamento, no entanto, não agradou muitos torcedores, mas promete trazer novidades em breve, como a reedição da camisa do Brasil usada na Copa de 98.

Nesse meio tempo, alguns spoilers já haviam sido dados com imagens de dois jogadores convocados por Dorival Jr. e patrocinados pela empresa, vestindo a camisa. Andreas Pereira e Vini Jr. surpreenderam ao vestirem o manto usado pela Seleção no Mundial da França, há 26 anos. A reedição do modelo usado por ídolos como Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo deve chegar em breve às lojas.

O “SneakerMarket”, da Romênia, ainda antecipou uma previsão do remake com um modelo muito parecido com o original. De acordo com o site, versões com o nome de Ronaldo, principal astro da geração, também devem ser disponibilizadas.

A CBF Nike Reissue também deve ter acesso limitado e preço ideal para peças “exclusivas”, custando em torno de 599 leu - moeda local da Romênia (R$659 na cotação atual). Este foi o segundo modelo feito pela Nike após o início da parceria com a Seleção Brasileira em 1997.

Exclusiva, a camisa é até hoje uma das mais valorizadas por colecionadores em todo o mundo, isso devido à posição da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1998, que foi derrotada pela França na semifinal por 3 a 0.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)