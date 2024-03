FPF convoca clubes para congresso técnico e vagas na Série D de 2025 serão debatidas

A Federação Paraense de Futebol (FPF) convocou para esta terça-feira (19), através de documento, um congresso técnico extraordinário com os oito clubes que se classificaram para a já finalizada quartas de final do Campeonato Paraense. O assunto que será debatido são as vagas do Pará no Brasileiro da Série D em 2025. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul. A reunião com os clubes será em formato presencial, na Sede da FPF, no bairro do Guamá, em Belém, mas também contará comparticipações de forma online, a partir das 18h.

O mandatário da FPF informou que a situação das vagas no Brasileiro da Série D de 2025 gerou interpretações diferentes de dois clubes e, por isso, a FPF decidiu convocar um congresso técnico somente com os oito clubes que passaram para as quartas de finais para debater o regulamento. Caso seja necessário e decidido em votação de forma unânime, pode mudar o que já havia sido acordado em congresso realizado no mês de dezembro.

“Vamos conversar com os clubes, não queremos impor nada. Existe um debate de dirigentes que interpretaram o regulamento de uma forma diferente do que tinham acordado. O diálogo sempre será uma ferramenta da FPF e convocamos os clubes para debater o assunto e ter um entendimento definitivo”, falou.

Ricardo Gluck Paul afirmou que possui autonomia para sacramentar decisão, mas que não tomará medidas de maneira autocrática e que seus filiados precisam conversar para dar um rumo às vagas da Série D de 2025.

“É claro que pode mudar a situação. Os clubes têm a autonomia para isso. A convocação de um congresso técnico pode ser feito pela FPF e também pelos próprios clubes. A mudança de regulamento pode ser feita e está prevista no estatuto. Esse ano mesmo ocorreu a inversão de mando, que no primeiro momento estava vetada pelas equipes, mas que no decorrer da competição, foi algo que pesou e eles decidiram de forma unânime, que o campeonato teria inversão de mando. Quero deixar claro que o que qualquer mudança só será feita de forma unânime, se um não quiser, não irá ocorrer”, falou.

Entenda o caso

A polêmica envolvendo a definição das vagas na Série D começou na semana passada, quando a FPF definiu que, caso os dois finalistas do Parazão sejam Remo e Paysandu, as duas vagas no Brasileiro ficariam com o campeão e o vice da Copa Grão-Pará, novo torneio criado pela entidade que envolve os times eliminados nas quartas e da semifinal do estadual.

Esse modelo de disputa do Parazão seria implementado este ano de maneira experimental e definitiva em 2025. No entanto, por um erro da FPF, apesar do formato ter sido aprovado pelos 12 participantes do estadual de 2024 durante congresso técnico em dezembro passado, a definição não foi redigida no regulamento oficial da atual edição.

Na sexta-feira passada, dia 15, a Federação divulgou uma errata garantindo que seria executado o acordado no congresso técnico de dezembro, ou seja, que as vagas na Série D do ano que vem vão ficar com os dois melhores times na Copa Grão-Pará. Agora, duas equipes, que não foram citadas, discordam da alteração que pretendem manter o formato antigo, em que as vagas na Série D ficam com os dois clubes de melhor campanha segundo a classificação geral do Parazão que não estejam em divisões superiores do Brasileiro.