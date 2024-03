Após retorno à Seleção Richarlison diz que foi salvo pela terapia: 'Salvou minha vida'

Desprovido de receios quanto a julgamentos e consciente de seu papel na sensibilização de outras pessoas, Richarlison abriu o coração durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira, em Londres, onde está reunido com a seleção brasileira para jogos amistosos.

O atacante ressaltou a relevância de cuidar da saúde mental e enfatizou o papel crucial da terapia em sua vida. Richarlison tomou a decisão de buscar ajuda em setembro do ano passado, quando enfrentava pressões no campo e problemas pessoais fora dele.

"Minha fala foi muito importante até para o pessoal da Seleção. Quando cheguei aqui já vi a psicóloga, nunca teve isso antes aqui. Foi importante. E o carinho que recebi das pessoas, a gente sabe o preconceito que tem quando a pessoa fala que está procurando ajuda, eu mesmo tinha esse preconceito, graças a Deus não tenho mais", disse.

No último ano, o Pombo encerrou sua relação com o empresário Renato Velasco, que o acompanhava desde o início de sua carreira. Além disso, o centroavante passou por uma fase bastante difícil em seu clube após retornar da Copa do Mundo.

"Meu maior problema naquele momento não era dentro de campo, era fora de campo, pessoas que estavam ao redor e acabaram me decepcionando. Mesmo morando na minha casa há sete anos, essa foi minha maior decepção. Graças a Deus, já passou. Estou vivendo um lindo momento e quero construir minha história de novo".

Richarlison ficou de fora da última convocação da seleção brasileira, para os confrontos contra Colômbia e Argentina, em novembro do ano passado. Agora, ele afirma estar mais forte não apenas mentalmente, mas também fisicamente.

"Eu passei meses de dificuldade por dores no meu púbis, muitos aqui na seleção viram, eu nem conseguia chutar a bola para o gol direito. Graças a Deus eu fiz essa operação, operei os dois lados do púbis, hoje me sinto 100%, voltei voando na Premier League, ajudando meu clube. Meses atrás, quando não fui convocado para a Seleção, falei numa entrevista que voltaria para a Seleção, trabalhei muito durante esses dias, hoje estou aqui feliz e consegui dar a volta por cima", completa.

A equipe brasileira realizará treinamentos no CT do Arsenal até quinta-feira. Na sexta-feira, fará um reconhecimento do estádio de Wembley e, no sábado, às 16h (horário de Brasília), enfrentará a Inglaterra. No domingo, a delegação seguirá para Madrid, onde enfrentará a Espanha no Santiago Bernabéu.