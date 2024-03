Richarlison fica fora de treino da Seleção para amistoso contra a Inglaterra, no sábado (23)

O atacante Richarlison, convocado pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos da Seleção Brasileira contra a Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26, não participou do penúltimo treino realizado nesta quinta-feira, 21, em Londres. Ainda em recuperação de uma lesão no joelho, que o desfalcou de três partidas do Tottenham, o pombo voltou a defender o clube inglês no último sábado (16), onde atuou por 10 minutos.

Segundo aCBF, o jogador não foi ao campo para controle de carga. Dessa forma, a tendência é que ele comece a partida contra a Inglaterra neste sábado, 23, no banco de reservas. Até o momento, o comandante da equipe, Dorival Júnior, mantém o mistério e ainda não divulgou a escalação para a partida.

O treinador vem testando variações táticas, entre o 4-3-3 e o 4-4-2, o que aumenta a expectativa de formação com dois pontas. Vini Jr e Raphinha largam em vantagem na disputa.

Na sexta-feira, 22, o Brasil cumpre mais uma atividade da agenda com o reconhecimento do campo de Wembley. Depois do amistoso contra a Inglaterra, no sábado (23), às 16h (horário de Brasília), a delegação canarinho embarca para Madrid, na Espanha, para a última disputa na terça-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)