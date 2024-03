‘Olho mais pelas vítimas’, diz Dorival Júnior sobre casos de Robinho e Daniel Alves

Após a repercussão dos desdobramentos dos casos de estupro envolvendo os ex-jogadores Robinho e Daniel Alves, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, falou nesta sexta-feira (22), em entrevista coletiva, sobre as situações envolvendo os jogadores.

O treinador se solidarizou com as vítimas e seus familiares e cobrou punição em casos de violência sexual. Ele também relembrou o trabalho com Robinho, no Santos, em 2010, quando foram campeões do Paulista e da Copa do Brasil.

“Como treinador da Seleção, tenho obrigação de me manifestar. Primeiro, acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive oportunidade de trabalhar com o Daniel, mas a história dele dentro do futebol todos nós conhecemos. Fico, naturalmente, até... É um momento difícil para nós expressarmos toda e qualquer situação. Primeiro eu penso nas famílias das pessoas envolvidas e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios, que acontecem no nosso país e em todo mundo e que, de repente, não são abordados, são abafados porque as pessoas não têm voz. Se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar disso a respeito de uma pessoa com quem tive um convívio excepcional”, declarou o técnico.

“Eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também, eu sei o quão doloroso deve ter sido a cada uma delas que passam por um momento como esse. Não desejo isso a ninguém, sinto por tudo o que passarão a partir de então em suas vidas, todos os que estão envolvidos, o que posso fazer é ajudá-los em orações, nada além disso. É o sentimento que fica. Gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares acontecem ao longo dos dias e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e acontecem com frequência”, completou.

Além de Dorival, o capitão da Seleção e lateral-direito, Danilo, também falou sobre os episódios. O jogador destacou o machismo na sociedade, o papel dos atletas, e pediu que a CBF promova um trabalho para conscientizar os jogadores, principalmente os mais jovens.

Na última quinta-feira (21), a chefe de delegação e presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi a primeira a comentar os casos, e disse que representam "um tapa na cara de todas nós mulheres."