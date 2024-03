Neymar e pai não ajudarão Daniel Alves com fiança de estupro; veja o pronunciamento

Neymar da Silva Santos , pai do atacante Neymar Jr, resolveu se pronunciar após o seu nome ser envolvido mais uma vez com o caso Daniel Alves . Na última quarta-feira (20) o ex-jogador conseguiu o direito de aguardar em liberdade o resultado da sua sentença por estupro. A Justiça de Barcelona anunciou que aceitou o pedido feito pela defesa de Alves sob a fiança de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,4 milhões). Jornais da Espanha especularam que Neymar e sua família entrariam mais uma vez com dinheiro para auxiliar .

No início do processo, Neymar e seu pai ajudaram o ex-jogador ao pagar 150 mil euros, exigidos pela Justiça como indenização à vítima do caso de agressão sexual. Esse pagamento, inclusive, serviu como atenuante para diminuir a sentença para quatro anos e meio. Mas agora, após a Justiça definir que Alves era culpado pelo crime, a família de Neymar se pronunciou através do patriarca, que também é empresário do atacante do Al-Hilal, dizendo que não ajudará mais com dinheiro algum.

VEJA MAIS

"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!", postou Neymar da Silva Santos.

Nesta quinta-feira (21), o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha informou ao g1 que não recebeu a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) para liberar Daniel Alves até o horário limite — 14h — para a transferência ainda hoje. Por isso, o ex-atleta continuará preso até sexta-feira (22) pelo menos, mesmo com a liberdade provisória decretada.

Ainda, caso a fiança continue sem pagamento até às 14h de sexta-feira (22), o ex-jogador condenado por estupro passará o fim de semana na cadeia, já que o sistema jurídico só funciona em dias úteis, de segunda a sexta.