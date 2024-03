Por que Daniel Alves ainda não pagou sua fiança? Entenda a situação financeira do ex-jogador

O ex-lateral brasileiro Daniel Alves recebeu, da justiça espanhola, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, na manhã desta quarta-feira (20). Ele poderá deixar a prisão caso pague o valor de $ 1 milhão de euros (mais de R$ 5 milhões). No entanto, Alves não teria o dinheiro para pagar a fiança, e a família do ex-jogador estaria atrás de ajuda de amigos para pagar o valor determinado.

O motivo de Daniel Alves não ter acesso à fortuna, estimada em $ 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 295 milhões), seriam diversos bloqueios da justiça aos seus bens. O primeiro, em janeiro de 2023, seria por conta do caso de agressão sexual, quando a justiça da Espanha determinou que fossem bloqueados $ 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões) em bens de Alves como parte da investigação; e, em fevereiro de 2023, a justiça de Barcelona bloqueou também duas casas de luxo dele, na Espanha.

A justiça brasileira também bloqueou valores de Alves. Ele recebe cerca de R$ 472 mil mensais do São Paulo, como parte de um acordo para o pagamento de salários atrasados, que só termina em 2026. Agora, 30% do valor pago pelo Tricolor está bloqueado, após Dinorah Santana, ex-mulher de Alves, entrar com um processo de não pagamento de pensão alimentícia contra o jogador. Os dois são pais de Victoria Alves e Daniel Alves, que tem o mesmo nome do pai.

Antes da prisão, Alves estava jogando no time mexicano Pumas, que após o caso de abuso sexual, acabou demitindo o então jogador por justa causa. O clube também exigiu cerca de R$ 25 milhões, por ter sua imagem exposta e afetada pela situação em que o brasileiro, seu contratado, se envolveu.

O ex-jogador também perdeu diversos patrocínios pessoais, após marcas cancelarem contratos para não ter a imagem associada a ele. Mesmo com negócios próprios, como uma grife de roupa, uma marca de óculos e restaurantes em sociedade espalhados pelo mundo, a estimativa da imprensa espanhola, é que Daniel Alves já tenha perdido R$ 36 milhões por conta do crime, entre os rompimentos com patrocinadores e custos com advogados.