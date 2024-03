Mãe de Daniel Alves comemora decisão de liberdade provisória; veja o que ela disse

Maria Lúcia Alves , mãe do ex-jogador Daniel Alves , utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para celebrar a decisão da Justiça de Barcelona, que aceitou o pedido de liberdade provisória para o filho . Em uma publicação, ela expressou sua gratidão, escrevendo: "A vitória chegou para honra e glória do senhor. Obrigada, meu Deus".

A decisão, divulgada pela manhã, estabeleceu que Daniel Alves será liberado mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões), enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva do processo.

Detalhes da decisão judicial

Além da fiança, os juízes determinaram que todos os passaportes de Daniel Alves, tanto brasileiro quanto espanhol, serão retidos caso a defesa efetue o pagamento. O ex-jogador também recebeu uma série de restrições, incluindo:

- Manter uma distância de pelo menos 1 km da residência, local de trabalho ou qualquer outro lugar frequentado pela vítima;

- Abster-se de qualquer tentativa de comunicação com a denunciante;

- Permanecer na Espanha;

- Comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona ou sempre que solicitado.

A decisão foi acompanhada por uma ressalva, indicando que Daniel Alves está detido no presídio de Brians 2, a cerca de 40 quilômetros de Barcelona, onde possui uma residência. Sua esposa, a modelo espanhola Joana Sanz, atualmente reside no local.

O ex-jogador foi condenado em fevereiro a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, após ser acusado de estupro em uma boate em Barcelona. A defesa recorreu da sentença, solicitando que Daniel Alves aguardasse em liberdade a deliberação final do processo. A decisão de liberá-lo mediante fiança ocorreu após o recurso.