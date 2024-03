Daniel Alves: Justiça da Espanha concede liberdade provisória sob fiança para o ex-jogador

O Tribunal de Barcelona aceitou o pedido de liberdade provisória de Daniel Alves, condenado a 4 anos e seis meses de prisão pela agressão sexual a uma jovem na discoteca Sutton, na madrugada de 31 de dezembro de 2023. A Justiça espanhola colocou uma fiança de um milhão de euros para o ex-jogador, equivalente a R$ 5,4 milhões de reais.

O brasileiro foi preso há mais de um ano, em 20 de janeiro de 2023. Agora, ele poderá aguardar a sentença definitiva fora do centro penitenciário, caso pague o valor da fiança.

Os juízes determinaram ainda, que, caso a defesa pague a fiança solicitada, todos os passaportes de Daniel Alves -- o brasileiro e o espanhol -- serão retirados.

"O tribunal delibera, por maioria e com voto individual: 'Acordar a prisão provisória de Daniel Alves, que pode ser evitada mediante o pagamento de uma fiança de 1.000.000 euros e, se o pagamento for verificado, e acordada a sua libertação provisória, o retirada de ambos os passaportes, espanhol e brasileiro, a proibição de sair do território nacional, e a obrigação de comparecer semanalmente a este Tribunal Provincial, bem como quantas vezes for convocada pela Autoridade Judiciária", disse a sentença.

Daniel declarou, por meio de videoconferência, que não irá fugir do país enquanto o processo correr. “Não vou fugir. Confio na Justiça e estarei sempre à sua disposição”, teria declarado o jogador.