Mãe de Daniel Alves quebra sigilo de processo e revela nome e rosto de vítima de estupro

O caso de Daniel Alves ganhou mais um capítulo polêmico, dessa vez, envolvendo a mãe do ex-jogador. Lúcia Alves decidiu expor a vítima do estupro cometido pelo filho, mesmo o caso seguindo em sigilo judicial. Em um post feito nas redes sociais, Lúcia Alves atacou a mulher e questionou se ela estaria realmente sofrendo após o abuso, mostrando fotos e vídeos da jovem violentada.

A ação da mãe de Daniel foi criticada pelos internautas, que foi vista como desrespeitosa com a vítima e com a justiça, levando-os a, inclusive, justificarem a ação do ex-jogador. "Está aí o motivo de ele ser quem é!", mencionou um dos perfis.

O julgamento de Daniel Alves será realizado entre os dias 5 e 7 de fevereiro, em Barcelona, na Espanha. O ex-jogador da seleção brasileira é acusado de agredir sexualmente a mulher dentro de uma boate, em dezembro de 2022. O Ministério Público pediu a prisão de nove anos de Alves.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com