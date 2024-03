Quem vai pagar pela liberdade de Daniel Alves? Pai de Neymar é procurado

Na manhã desta quarta-feira (20), a Seção 21 da Audiência Provincial de Barcelona tornou pública a decisão sobre o recurso apresentado pela defesa de Daniel Alves , concedendo ao jogador brasileiro a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança . Alves poderá deixar a prisão assim que pagar a quantia de um milhão de euros exigida pelo tribunal. Agora, de acordo com o jornal espanhol Mundo Derportivo, o ex-jogador busca formas de viabilizar o pagamento e um amigo da família pode ser peça-chave novamente: o pai do atacante Neymar.

O principal obstáculo que o jogador enfrentava para pagar essa quantia, conforme deixou claro durante o julgamento, é que a maioria de suas contas bancárias está bloqueada ou até mesmo com saldo negativo devido a várias dívidas. A jornalista espanhola Mayka Navarro afirmou que a família do jogador estava tentando de todas as formas reunir o dinheiro necessário para pagar a fiança, e parece que essa quantia poderia vir, mais uma vez, do pai de Neymar Jr.

Assim como aconteceu com os 150.000 euros que Alves teve que pagar como indenização para reparar o dano à vítima , quantia que, aliás, serviu como atenuante na sentença proferida no mês passado, poderia ser o pai de seu ex-companheiro de equipe no Barça e na seleção brasileira, Neymar Jr., quem emprestaria a Alves o valor necessário para pagar a fiança.

É o que explicam Toni Muñoz e Mayka Navarro em 'La Vanguardia', afirmando que a intenção tanto da família quanto de sua advogada, Inés Guardiola, é agir com a maior rapidez possível para que o jogador possa deixar o centro penitenciário de Brians 2 ainda hoje, quarta-feira, 20 de março.

Caso o pagamento seja efetuado, o jogador brasileiro sairá da prisão após cumprir 14 meses, a maioria deles em prisão preventiva devido ao risco de fuga, algo que, aos olhos de dois dos três juízes do Tribunal, diminuiu, embora não tenha desaparecido. O jogador terá que entregar seus dois passaportes, brasileiro e espanhol, comparecer semanalmente à Audiência Provincial de Barcelona e será proibido de se aproximar a menos de 1.000 metros da vítima, tanto de sua residência quanto das áreas que ela frequenta.