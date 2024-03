Ministério Público questiona utilização de doação da família de Neymar no caso de Daniel Alves

A condenação de quatro anos e meio imposta ao lateral Daniel Alves por estupro na Espanha, emitida em primeira instância em 22 de janeiro, marca o início de um processo judicial complexo e de longa duração. Com ambas as partes se preparando para possíveis recursos contra a decisão, o uso de uma quantia doada pela família de Neymar a Daniel durante a investigação agora está sob escrutínio da "Fiscalía", o Ministério Público (MP) espanhol.

De acordo com informações do jornal espanhol "El Mundo", o MP pretende contestar a aplicação da "atenuante de reparação de dano", um dispositivo jurídico que contribuiu para a redução da pena do jogador, prática comum em casos similares. Essa atenuante foi acionada mediante um depósito de 150 mil euros (equivalente a 806 mil reais na cotação atual) realizado pela defesa de Alves, configurando-se como uma espécie de indenização prévia.

Segundo relatos do veículo, a promotoria argumentará que o valor não pode ser considerado como reparação do dano. Informações da rádio Cadena Ser, com base na agência de notícias EFE, indicam que a defesa de Daniel Alves propôs em mais de uma ocasião que o montante fosse entregue à vítima, uma oferta que não foi aceita. Tanto o Ministério Público quanto a defesa da vítima levantam preocupações sobre a possibilidade de que a aplicação da atenuante seja vista como "discriminatória", dada a suposta vantagem financeira do jogador.

"Nos preocupa um pouco que se transmita à sociedade que as pessoas com importante capacidade econômica podem ver suas penas reduzidas se pagarem uma quantidade significativa", expressou Ester García, uma das advogadas da vítima, em declaração reproduzida pelo "El Mundo" após o julgamento.

Os 150 mil euros foram doados pela família de Neymar a Daniel Alves, conforme revelado pelo site Uol. Além disso, segundo relatos da reportagem, o valor foi transferido por Neymar pai. Em uma entrevista concedida ao ex-jogador Emerson Sheik na CNN Brasil em 9 de janeiro, Neymar da Silva Santos confirmou a transferência e acrescentou ter oferecido assistência jurídica.

"A família nos pediu ajuda. O Daniel não tinha recursos para se defender, e o prazo para o pagamento da defesa estava expirando. Pense bem, em nenhum momento, eu poderia negar ajuda a um amigo que está tentando se defender de uma acusação", explicou Neymar da Silva Santos pouco mais de um mês antes da condenação.