Barcelona recoloca perfil de Daniel Alves na lista de jogadores lendários do clube

Após retirar o nome de Daniel Alves da lista de jogadores históricos do clube, o Barcelona decidiu recolar o brasileiro na página do site oficial do time catalão. O ex-jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão em regime fechado por violentar sexualmente uma mulher em uma boate da Espanha.

Na última quinta-feira (22), após a condenação, o perfil que contava a trajetória do ex-atleta no clube não estava disponível no site oficial do Barça. No entanto, o nome de Daniel Alves voltou a aparecer na lista.

Nesta página, o Barcelona dá destaque para 103 jogadores que tiveram passagens consideradas históricas pelo time, com conquistas de títulos e feitos. Nomes como Jordi Alba, Piqué, Messi e Suárez aparecem na lista. Segundo o GE nacional, o Barça não quis comentar sobre o caso de Daniel Alves e disse que não "não fazer nenhum comentário sobre o assunto".

Pelo clube espanhol, o ex-lateral fez 414 partidas e conquistou 26 títulos. A última passagem do brasileiro pelo time foi nas temporadas de 2021/2022. Após isso, o então jogador foi para o Pumas, do México, e fez apenas 13 jogos pela equipe mexicana antes de ser preso.

Desde a prisão de Daniel Alves, o Barcelona não fez comentários sobre o caso. O Pumas anunciou a rescisão de contrato com o ex-jogador em 2023.

Conforme a imprensa espanhola, o Barça deve manter o perfil de Dani Alves até o resultado dos últimos recursos da defesa. No momento, os advogados do ex-atleta se preparam para recorrer da decisão.