Veja como é a cadeia em que Daniel Alves está preso na Espanha

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão em regime fechado por violentar sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona, Espanha. Com isso, alguns detalhes sobre o presídio onde o brasileiro deve cumprir a pena foram divulgados. Segundo a agência de notícias espanhola EFE, no momento, o ex-lateral vai ficar no Centro Penitenciário Brians 2 e dividirá cela com outro preso em um módulo reservado para internos acusados de crimes envolvendo violência sexual.

Daniel estava em outro centro de reclusão. No entanto, após a condenação, a Justiça decidiu transferir o brasileiro, mesmo que ele ainda esteja em prisão preventiva. Segundo a publicação, Daniel deve ter como companheiro de cela um "preso de confiança", que será responsável por "ajudá-lo" a se acostumar com local e com o estresse da entrada na prisão.

O Centro Penitenciário Brians 2 foi aberto em 2007 e fica ao lado da primeira unidade de nome homônimo, no município de Sant Esteve Sesrovires, na região de Baix Liogregat, afastada dos grandes centros.

O local tem 14 módulos, com três andares cada e 72 celas, refeitórios, gabinete médico, oficinas ocupacionais, sala de estar, salão de cabeleireiro, salas educativas, ginásio, parque infantil e campo desportivo.

Famosos já ficaram presos no local

Em junho de 2021, o milionário e criador do programa de antivírus McAfee, John McAfee, foi encontrado morto no Centro Penitenciário. Segundo a Justiça, o empresário tirou a própria vida após ter a extradição para os EUA autorizada para cumprir a pena por evasão fiscal.

Além dele, o ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell ficou preso no Brians 2 por cerca de 21 meses, entre 2017 e 2019. Na época, o cartola era acusado de fraude e apropriação indébita dos fundos das vendas dos direitos televisivos de um jogo amistoso da Seleção Brasileira e contrato de patrocínio entre a Nike e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Caso Daniel Alves

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por violentar sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona no dia 31 de dezembro de 2022. Por conta do risco de fuga, o brasileiro foi preso em janeiro de 2023 até o final das investigações. Com a condenação, Alves permanece em prisão preventiva e deve começar a cumprir a pena após todos os recursos serem esgotados.

Durantes as investigações, o brasileiro deu ao menos cinco versões do caso. Inicialmente, Daniel havia negado o crime e disse que não conhecia a mulher. Já na segunda versão, o então jogador afirmou que teve relações sexuais com a moça, que foram consensuais, mas sem penetração. Depois, disse que houve penetração, mas que tudo foi consensual. Além disso, o ex-lateral da Seleção disse em um dos depoimentos que a mulher havia feito sexo oral nele sem consentimento dele.

Além dos mais de quatro anos de prisão, Daniel foi condenado a pagar uma indenização de 150 mil euros (R$ cerca de 900 mil) e terá de cumprir mais cinco de liberdade monitorada pela Justiça espanhola.