Daniel Alves condenado por agressão sexual: veja detalhes do caso e versões apresentadas

O Tribunal de Barcelona, na Espanha, condenou o jogador de futebol Daniel Alves, de 40 anos, por agressão sexual. A sentença, anunciada nesta quinta-feira (22), impôs uma pena de 4 anos e meio ao ex-jogador do Barcelona, PSG e Seleção Brasileira após ele ser acusado de abusar sexualmente de uma mulher no banheiro de uma boate na Espanha na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022.

Todos os envolvidos no caso foram convocados para comparecer ao tribunal. A advogada da vítima, Ester García, solicitou a pena máxima de 12 anos de prisão para o jogador. Por sua vez, a promotoria pediu nove anos de detenção.

Daniel Alves foi preso pela polícia espanhola em 20 de janeiro de 2023, enquanto prestava depoimento sobre o caso. Desde então, permanece em prisão preventiva no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona. Sua defesa apresentou quatro pedidos de liberdade, todos negados com a justificativa de risco de fuga para o Brasil, país que não extradita seus cidadãos.

O jogador, que inicialmente negou conhecer a vítima, apresentou diferentes versões dos eventos do dia do crime durante o julgamento. Por outro lado, a vítima manteve seu depoimento consistente ao longo do processo.

A defesa de Daniel Alves foi inicialmente conduzida pelo advogado Cristóbal Martell, que deixou o caso em outubro após prever uma possível condenação. Atualmente, o jogador é representado pela advogada Inés Guardiola, da Universidade de Barcelona.

As múltiplas versões apresentadas por Daniel Alves durante o julgamento incluíram desde a negação do conhecimento da vítima até a alegação de embriaguez no momento do crime, sempre insistindo na consensualidade do ato.

Resumo do caso Daniel Alves:

Data da ocorrência: 30 de dezembro de 2022

Local: Boate Sutton, Barcelona, Espanha

Acusação: Agressão sexual contra uma mulher de 23 anos

Sentença: 4 anos e 6 meses de prisão pela Justiça da Catalunha

Detalhes do Caso:

Versões de Daniel Alves:

1. Negou ter relações sexuais com a vítima.

2. Afirmou que a mulher o tocou sem sua permissão.

3. Disse que a relação sexual foi consensual.

4. Alegou que a vítima entrou no banheiro enquanto ele estava urinando.

5. Declarou que não se lembrava dos detalhes do que aconteceu.

Evidências:

- Câmeras de segurança da boate flagraram Daniel Alves e a vítima juntos no banheiro por 15 minutos.

- Exames médicos comprovaram a presença de sêmen do jogador no corpo da vítima.

- A vítima apresentou lesões compatíveis com agressão sexual.

Depoimentos:

- A vítima e seus amigos relataram que Daniel Alves a agrediu e a estuprou no banheiro da boate.

- Testemunhas confirmaram que a vítima estava em estado de choque e chorando após o suposto crime.

- Daniel Alves negou as acusações e disse que a relação sexual foi consensual.

Julgamento:

- O julgamento durou três dias e foi realizado em Barcelona, Espanha.

- A defesa de Daniel Alves pediu a absolvição do jogador, enquanto a promotoria solicitou a pena de 8 anos de prisão.

- O jogador foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por crime de agressão sexual.

Atualização:

- Daniel Alves já estava preso preventivamente desde 20 de janeiro de 2023.

- A defesa do jogador recorreu da sentença e aguarda a decisão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.