Daniel Alves vai receber R$ 6 milhões do Fisco da Espanha e deve usar dinheiro para reduzir pena

Recém-condenado na Espanha por estupro, Daniel Alves conseguiu uma vitória em outro tribunal espanhol. O brasileiro vai receber $ 1,2 milhões de euros (cerca de R$ 6 milhões), do Fisco espanhol, decisão divulgada no mesmo dia em que o jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo caso de estupro.

Alves havia acionado a Receita Federal da Espanha judicialmente por conta de valores tributados em 2013 e 2014, quando ele renovava contrato com o Barcelona. O jogador discordou dos valores cobrados pelos serviços de intermediação do agente Joaquín Macanás, que segundo os advogados de Daniel Alves, agiu em nome do clube e não do brasileiro.

Essa não foi a primeira vez que Alves conseguiu uma vitória sobre o Fisco Espanhol, em novembro de 2023, quando já estava preso pelo caso de estupro, a entidade espanhola já havia sido condenada a pagar $ 3,4 milhões de euros (cerca de R$ 18,27 milhões), que também haviam sido cobrados indevidamente.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, os advogados de Daniel Alves querem receber o dinheiro o quanto antes para usar o dinheiro para reduzir a pena de quatro anos e seis meses de prisão, que o jogador recebeu no caso de estupro. Eles alegam que por possuir endereço fixo, não possuir antecedentes e ter entregado o passaporte, Alves estaria garantindo que não deve escapar do país.