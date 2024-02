Indignada, Monica Iozzi critica apoio de Neymar ao jogador Daniel Alves: 'Broderagem nojenta!'

Mesmo doente e acamada, a apresentadora Monica Iozzi reservou um momento para falar com os seguidores a respeito da polêmica envolvendo os jogadores de futebol Neymar e Daniel Alves, noite da última quinta-feira (22). Daniel foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma mulher em Barcelona, na Espanha. Enquanto a família de Neymar ajudou com parte do valor que pode atenuar a prisão.

“Eu precisei criar forças para fazer este vídeo. Não tinha como não falar da condenação de mais um estuprador, falar sobre condenação do Daniel Alves e o quanto que essa 'broderagem' masculina é nojenta”, disse ela, nos stories do Instagram.

Familiares e amigos do jogador Daniel Alves se uniram para reunir uma quantia em dinheiro e entregar o valor à vítima, independentemente do resultado do processo. No entanto, esta atitude significa um atenuante de reparação e pode reduzir ainda mais a sentença. Neymar doou 50 mil euros, o equivalente a R$ 806 mil para ajudar na coleta.

Para Monica, a atitude de Neymar representa apoio ao jogador de futebol Daniel Alves e o silenciamento de muitas mulheres que são vítimas de agressão e violência sexual. Ela chamou atenção dos fãs também para analisarem o comportamento de outros ídolos do futebol, que preferem não se posicionar em assuntos como este.