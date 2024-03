Robinho é preso pela Polícia Federal em Santos; assista ao vídeo do ex-jogador sendo detido

O jogador Robinho foi preso na noite desta quinta-feira (21), pela Polícia Federal, na cidade de Santos, onde reside atualmente. Após a negativa do STF em conceder a liberdade até o julgamento dos recursos, a PF cumpriu o mandado de prisão. A medida aconteceu após a ordem da Justiça Federal que sucedeu à determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que ele cumpra no Brasil a sentença de nove anos em regime fechado por estupro, após condenação na Itália.

A Justiça Federal de Santos recebeu o ofício do STJ durante a tarde e, no início da noite, emitiu o mandado de prisão. Poucas horas depois, o ex-jogador foi encaminhado para a sede da Polícia Federal na cidade.

Os advogados de Robinho buscaram reverter a decisão com um habeas corpus no Superior Tribunal Federal (STF), visando que ele aguardasse os recursos do processo em liberdade. No entanto, o ministro Luiz Fux, encarregado de analisar a liminar, negou o pedido.

O STJ determinou a homologação da pena no Brasil em uma sessão da Corte Especial, realizada na última quarta-feira (20) em Brasília (DF). A decisão foi favorável por 9 votos a 2.

A defesa agora está focada em um embargo de declaração no STJ, contestando pontos do acórdão, seguido por um recurso extraordinário no STF. No entanto, esse processo tende a ser mais demorado.

A decisão da Corte Especial do STJ foi para que a sentença dada na Itália fosse cumprida no Brasil, resultando na ordem de prisão imediata para Robinho. A Justiça Federal efetivou a determinação.