Caso Robinho: presidente do STJ assina determinação para prender ex-jogador

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, assinou, nesta quinta-feira (21), a determinação que ordena que a Justiça Federal de Santos cumpra a prisão do ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro na Itália.

Na última quarta-feira (20), a corte especial do STJ considerou constitucional o pedido do governo italiano para a homologação da sentença no Brasil, já que, por ser brasileiro, Robinho não pode ser extraditado para cumprir a prisão no exterior. Na decisão, o STJ determinou a prisão imediata, em regime fechado, do ex-jogador.

O despacho da presidente do STJ para a Justiça de Santos é uma etapa necessária para que a prisão de Robinho ocorra. O ex-jogador é morador da cidade no litoral paulista, e pode ser preso em casa.

A defesa de Robinho, foi pega desprevenida pela ação do STJ e já acionou o Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando o Habeas Corpus do ex-jogador, para que ele aguarde a resolução de todos os recursos em liberdade. O ministro Luiz Fux é o relator do pedido.