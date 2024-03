Após silêncio da CBF, Leila Pereira fala sobre Daniel Alves e Robinho: 'Tapa na cara de todas nós'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se pronunciou sobre as condenações por estupro de Daniel Alves e Robinho, mas, a presidente do Palmeiras e chefe da delegação da Seleção Brasileira, Leila Pereira, falou sobre os casos. Em Londres com a equipe, a empresária declarou que toda a situação é "um tapa na cara de todas nós mulheres" e que dentro da instituição ninguém fala nada sobre o assunto.

"Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte", disse Leila para o site "Uol".

VEJA MAIS

A declaração de Leila veio após a Justiça espanhola decidir conceder a liberdade provisória de Daniel Alves, até que todos os recursos da condenação do ex-jogador sejam julgados. Até o momento, o ex-lateral da Seleção está preso, já que ainda não pagou a fiança estipulada em 1 milhão de dólares, mais de R$ 5 milhões.

No último mês, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por violentar sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona. Além disso, o ex-jogador teve de pagar uma indenização de mais de R$ 900 mil como atenuante da pena - o dinheiro foi doado pela família de Neymar.

Já Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo contra uma mulher de origem albanesa em uma casa noturna em Mil~ão, em 2013. A Justiça da Itália condenou o ex-jogador em todas as instâncias, mas ele nunca cumpriu a pena, pois deixou o país antes do fim de julgamento e o Brasil não extradita seus cidadões.

Com isso, na última quarta-feira (20), o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) formou maioria e decidiu pela homologação da pena do ex-atacante do Santos. Assim, ele irá cumprir a pena no Brasil. Na noite desta quinta-feira (21), Robinho foi preso em Santos, litoral paulista.

Mesmo com a condenação dos dois ex-jogadores da Seleção Brasileira, a CBF ainda não comentou sobre os dois casos. O Brasil joga neste sábado (23), em Wembley, contra a Inglaterra, em jogo amistoso.