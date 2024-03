VÍDEO: Vinicius Júnior chora ao falar de casos de racismo: ‘Eu só queria jogar futebol’

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (25), representando a Seleção Brasileira, o jogador Vinicius Júnior não conteve as lágrimas ao relembrar os casos de racismo dos quais é vítima recorrente jogando na Europa. O atacante, que além de representar o Brasil, atua no clube espanhol Real Madrid, afirmou que está “perdendo a vontade de jogar” futebol, por conta dos episódios.

“Se fosse por mim, eu já teria desistido, fico em casa, ninguém vai me xingar, fazer nada comigo... Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para fazer o melhor para minha equipe, mas nem sempre é possível. Tenho que me concentrar muito todos os dias”, disse o jogador, que logo em seguida chorou.

O jogador tem sido alvo de ataques racistas em diferentes partidas de futebol na Espanha e em outros países europeus, até mesmo em jogos em que não está atuando. Recentemente, torcedores do Atlético de Madrid ofenderam o jogador antes de uma partida da equipe contra a Inter de Milão pela Champions League.

“Cada vez estou mais triste, cada vez tenho menos vontade de jogar, mas vou seguir lutando”, declarou.

A partida amistosa contra a Espanha, na próxima terça-feira (26), será realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Durante a coletiva, o painel com a logo da CBF em preto e branco e o slogan "uma só identidade" evidenciavam que a partida tem demandas além das esportivas, o que explica o protagonismo de Vini Jr. como porta-voz, mesmo antes da bola rolar.

O jogador, chegou a comentar o sentimento de jogar na casa do Real Madrid, com a Seleção Brasileira. “Vai ser um sonho realizado para mim, poder jogar na minha casa aqui na Espanha, o Bernabéu, com a camisa da seleção brasileira, onde sempre sonhei estar. E pela primeira vez com a torcida contra. Vai ser um duelo muito importante para as duas seleções, algumas das maiores do mundo, faz tempo que não se enfrentam. A gente gosta de jogar contra os melhores, como foi contra a Inglaterra, conseguimos fazer um grande jogo. Hoje tem a preparação para o jogo de amanhã contra alguns companheiros meus, estou muito feliz e ansioso para esse duelo, espero que o Brasil possa sair vencedor”, disse.

A partida entre Brasil e Espanha começa às 17h30, e a equipe Canarinha chega confiante após derrotar a Inglaterra no amistoso no último sábado (23).