Na estreia de Dorival Júnior, Endrick marca e Brasil vence a Inglaterra em Wembley

A seleção brasileira iniciou com o pé direito a "Era" Dorival Júnior. Sob o comando dele, o Brasil venceu a Inglaterra no primeiro amistoso em preparação à Copa América. A vitória por 1 a 0 veio após gol marcado por Endrick, aos 35 minutos do segundo tempo. O próximo compromisso da seleção será contra a Espanha, no próximo dia 26, no estádio Santiago Bernabéu.

Matéria em atualização...