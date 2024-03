R70: 'É cada vez mais triste. Cada vez eu tenho menos vontade de jogar', Vini Jr ao falar de racismo

Conflito geracional

Relatório mostra que lidar com a chama- da “Geração Z” - nascidos entre 1996 e 2010 - é desafio para 68% das empresas.

Leilão da Receita Federal tem PlayStation 5 por R$ 1,4 mil, menos da metade do valor, e lotes com automóveis a partir de R$ 3 mil.

LEITOS

FALTA

A falta de leitos para gestantes e recém-nascidos está colocando em risco a vida de dezenas de mães e crianças em Santarém e outros 19 municípios do oeste do Pará. De acordo com as informações recebidas pelo Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), faltam leitos tanto para as grávidas de alto risco quanto os leitos de UTI neonatal em número suficiente para atender a população. Atualmente, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) conta com apenas 12 leitos obstétricos, enquanto há uma média de 79 gestantes de alto risco necessitando de internação. Atualmente, o HRBA destina 30 leitos de UTI neonatal para atender a uma população de mais de um milhão de habitantes nos 19 municípios do Oeste do Pará.

ÓBITOS

O Sindmepa recebeu ainda a informação dos dados de mortalidade infantil divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, apontando que que nos últimos 30 dias foram registrados três óbitos maternos de mulheres entre 16 a 22 anos. A situação dos recém-nascidos é ainda pior, pois foram registrados 30 óbitos entre setembro e dezembro do ano passado. Entre as principais causas estão o desconforto respiratório dos recém nascidos. No Pará, a cada 100 mil nascimentos, aproximadamente 78 mulheres morreram durante o parto e o puerpério em 2022 – registrando índice de 79,7 (0,08%), acima da média nacional, que ficou em 57,7.

CONCURSADOS

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura de Belém anunciou que fará, nesta semana, a convocação de mais 50 servidores do cadastro de reserva do concurso da Secretaria de Educação do Município, homologado em abril de 2022. Até agora, foram 404 aprovados. Posteriormente, mais 144 do cadastro de reserva e, agora, mais 50 serão chamados. O município anunciou também que, na segunda semana de abril, chamará 102 concursados da Secretaria de Administração, incluindo assistentes, auxiliares e técnicos administrativos.

EDUCAÇÃO

MARAJÓ

Representantes do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará desembarcam hoje, a convite do governo federal, no Marajó para acompanhar as ações do programa “FNDE Chega Junto”. O conselheiro Cezar Colares e a equipe técnica do Tribunal participam da programação de dois dias, que debaterá o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), obras paralisadas de escolas e visitas a escolas rurais marajoaras. Além do TCM PA e FNDE, estarão presentes representantes de 18 municípios, secretarias municipais de Educação da região, Instituto Articule, Secretaria de Estado de Educação e as instituições integrantes do Gabinete de Articulação para Efetividade da Política Educacional “Arquipélago do Marajó”.

COMUNICAÇÃO

OBRAS

A Infovia 03 - que está levando fibra óptica para cidades ribeirinhas do Pará até o Amapá - chegou a Breves, no arquipélago do Marajó. Esta é mais uma etapa do Programa Norte Conectado, do Governo Federal, por meio do Ministério das Comunicações, Exército Brasileiro e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Para assegurar a boa execução do lançamento dos cabos, 35 militares do Comando Militar do Norte fazem a segurança patrimonial e pessoal do que é considerado um dos maiores projetos de conectividade do mundo. A ação é para a implantação de rede de internet de alta velocidade, com mais 620 quilômetros de cabos de fibra ótica submersos em rios amazônicos e foi iniciada no dia 11 de março, saindo de Belém; passando pelas cidades de São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre e Breves. O próximo destino será Macapá, capital do Amapá.

FINLÂNDIA

REITORES

Com um sistema educacional reconhecido como um dos melhores do mundo, a Finlândia recebe nesta semana uma delegação de reitores de universidades brasileiras para incrementar as cooperações acadêmicas e científicas. O encontro foi organizado pelo Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB) e universidades finlandesas. Participam da abertura do encontro o embaixador do Brasil na Finlândia, Luis Balduino, o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho, presidente do GCUB, além de representantes dos ministérios da Educação no Brasil e na Finlândia e reitores dos dois países.

EM POUCAS LINHAS

► Servidores da Prefeitura de Belém receberão os salários nesta quarta-feira, 27. A antecipação se dá em razão da Sexta-Feira Santa e do ponto facultativo desta quinta-feira, 28. Com os pagamentos, serão injetados mais de R$ 149 milhões na economia da capital paraense.

►Clima tenso na Santa Casa entre a Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado do Pará (Coopanest) e a direção do hospital. A Cooperativa teve o contrato suspenso por e-mail sem aviso prévio. Ao chegarem no sábado para trabalhar, médicos foram impedidos de entrar. “Foi humilhante”, disse uma fonte da coluna.Além disso, há informações de que de, contrariando decisão da própria Santa Casa, a nova equipe incluiu residentes - médicos ainda em formação - para a equipe.

► As denúncias de violência obstétrica e neonatal no Hospital Materno Infantil, de Marabá foram alvo de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) nesta segunda-feira, 25, naquela cidade do Sudeste Paraense. Foram registrados casos de óbito de gestantes, puérperas e recém-nascidos.

► A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) está coletando assinaturas para um novo requerimento de CPI do Marajó, que ela garante ser mais respeitoso com o povo marajoara e, em razão das denúncias de exploração sexual infanto-juvenil, foca na identificação das vulnerabilidades sociais dos habitantes do arquipélago. Sobre o assunto, Lívia reuniu-se com Dom José Luís Azcona e outras lideranças e movimentos sociais em Breves, na última sexta-feira, 22. Por enquanto, dois deputados do PT e do MDB assinaram o requerimento, e há promessa de outros assinarem.

► O pré-candidato à Prefeitura de Belém Igor Normando (MDB), que chega a ser primo do governador do Pará, tem um problema: a sua falta de experiência administrativa.