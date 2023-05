Com nova derrota, site projeta Remo fora do quadrangular e maior risco de queda

O Remo perdeu a segunda em duas rodadas da Série C do Brasileiro. Após o revés contra o Botafogo-PB, no último domingo (7), o site Chance de Gol projeta que o Leão não deve se classificar para o quadrangular de acesso à Série B.

Na vice-lanterna, o Remo tem apenas 27% de chances de avançar. Antes do início da rodada, o clube azulino tinha 50.1%. Com isso, o Leão tem a 14ª maior probabilidade de avançar. Ou seja, está mais próximo de cair, que da classificação.

Por falar no Z4, o risco de queda do Remo aumentou. A equipe azulina tinha apenas 3.9% de chances de ser rebaixado para a Série D. Com a derrota para o Botafogo-PB, agora o Leão possui 18.1% de probabilidade de cair.

Em busca da reação na Série C, o Remo volta a campo no próximo domingo (14), às 16h30, no Estádio do Baenão. O adversário da vez é o Amazonas, que vem de vitória sobre o América-RN, em casa, por 2 a 0, no último fim de semana.

Acompanhe a cobertura completa da preparação do Remo e da partida contra o Amazonas pelo portal OLiberal.com.