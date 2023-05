No Mangueirão, Remo perde para o Botafogo-PB e a segunda na Série C

O Remo foi derrotado na noite deste domingo (7), por 2 a 1, contra o Botafogo-PB, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Muriqui marcou para o Leão, mas Natan Costa e Tiago Reis fizeram para o Belo. A partida ocorreu no Estádio do Mangueirão, em Belém.

Mudanças

Após o revés para o São Bernardo, na estreia, o técnico Marcelo Cabo promoveu algumas mudanças nos nomes, mas não no sistema. O treinador promoveu as estreias do lateral-esquerdo Kevin e do volante Gustavo Bochecha, no 4-4-2 em losango, com Pablo Roberto como 10, Jean Silva e Muriqui no ataque.

Equilíbrio

A partida começou bastante estudada entre as equipes e equilibrada. Apesar do Leão ter o comando nos primeiros minutos, o Belo logo igualou as ações e conseguia transitar da defesa para o ataque sem tantos problemas.

Gol deles

Ao dar tamanha facilidade para o rival, o Remo sofreu mais um gol em bola aérea na temporada - um dos principais problemas da equipe. Pela esquerda, Zé Mário cruzou no primeiro pau e Natan Costa, entre os zagueiros, cabeceou para o fundo das redes e abriu o marcador.

Mesmo cenário

Mesmo em desvantagem, o Remo trocava passes sem tanta objetividade e não conseguia criar buracos no sistema defensivo do Botafogo-PB. Já o rival paraibano continuava chegando pouco ao gol de Vinícius, mas sempre com muito perigo, obrigando o goleiro a fazer defesas, especialmente com Bruno Paraíba e Bismark.

Pablo e Muriqui: sempre eles

Muriqui e Pablo Roberto, sempre eles, foram quem conseguiram tirar o Leão da inércia entre o fim do primeiro tempo e parte do segundo. Isso porque aos 45 da etapa inicial, Uchôa roubou no campo de ataque. Muriqui acionou Pablo Roberto no meio que deu um passe de primeira para o centroavante que, cara a cara com goleiro Mota, deu um leve toque por cima para empatar.

Leão melhora

No segundo tempo, o Remo mudou a postura. A equipe azulina forçou o goleiro Mota a trabalhar, especialmente com chutes de longe de Bochecha, Álvaro e Pablo Roberto. Fabinho também teve uma oportunidade, mas desperdiçou.

Quem não faz...

Com o Remo sem conseguir ser eficaz, o Botafogo-PB novamente passou a gostar do jogo na reta final. Na primeira tentativa de Tiago Reis, o jogador mandou de fora da área e a bola assustou Vinícius. Na segunda, após bela enfiada de Ricardo Luz, ex-Remo, Tiago venceu a marcação de Ícaro e bateu sem chances para Vinícius.

Próximo desafio

Com a derrota, o Remo termina a rodada na 19ª posição, com zero pontos, na zona de rebaixamento. A equipe fica à frente do América-RN, por causa do número de gols marcados (dois contra um). O Leão volta a campo no próximo domingo (14), às 16h30, contra o Amazônas, no Baenão.

Ficha Técnica

Data: 07/05/2023

Local: Mangueirão

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Jose Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Gols: Muriqui; Natan Costa e Tiago Reis

Cartões amarelos: Ícaro e Richard Franco; Natan Costa, Marco Antônio, Bismark e Bruno Paraíba

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro (Diego Tavares), Diego Guera, Kelvi (Leonan); Anderson Uchôa, Richard Franco (Álvaro), Gustavo Bochecha (Fabinho), Pablo Roberto; Jean Silva (Ronald), Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo.

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carretete, Lucas Santos, Zé Mario; Natan Costa (Wesley Matos), Netinho (Vitinho), Marco Antônio (Renatinho), Bismarck; Matheus Anderson (Jaílson) e Bruno Paraíba (Tiago Reis). Técnico: Felipe Surian.