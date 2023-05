Remo: Muriqui liga alerta para gols precoces contra Corinthians e São Bernardo e pede time 'ligado'

O Remo não tem tempo para remoer a derrota na estreia na Série C. Apenas as lições tiradas do revés por 3 a 1 para o São Bernardo, na última quinta-feira (4), no interior de São Paulo, permanecem na cabeça dos jogadores azulinos. É o que afirma o atacante Muriqui, uma das mais experientes peças do grupo e que está entre as liderança do vestiário.

O principal ponto tocado pelo jogador durante entrevista coletiva realizada neste sábado (6), após o único treino realizado antes da partida contra o Botafogo-PB, foi a necessidade de evitar gols precoces. Contra o Corinthians, na Copa do Brasil, e São Bernardo, o Leão já estava atrás do placar com menos de cinco minutos de bola rolando.

"É uma experiência nova para a gente, sabíamos que [a Série C] seria uma competição muito difícil, muito dura. Jogamos contra uma equipe que é favorita ao acesso, tomamos o gol muito rápido, então a gente tem que entrar ligado nos jogos, independente de ser dentro ou fora de casa. Acho que isso é o principal sinal de alerta que precisa ser ligado", reforçou.

"Assim como contra o Corinthians, a gente tomou um gol muito rápido e, até entrar no jogo, demorou um pouco. A gente não pode ser surpreendido e depois ficar correndo atrás do placar", apontou o "Muriking".

Melhores momentos de São Bernardo 3 x 1 Remo:

Do jogo no ABC paulista, na quinta passada, até o embate deste domingo, diante do Botafogo-PB, em Belém, o Remo teve apenas um treino, realizado no sábado de manhã no Baenão. Sem tempo para muitos ajustes, a meta remista é compensar a derrota conquistando os primeiros pontos diante da torcida azulina. Apoio que, para Muriqui, é fundamental para o elenco.

"Acho que, quando você perde pontos, como é um turno só, dificilmente você consegue recuperar. Dentro de casa é uma decisão, os próximos dois jogos são dentro de casa, então a gente tem que fazer valer o mando de campo, com o apoio do nosso torcedor. É vencer os jogos e somar pontos", afirmou o atacante de maneira taxativa.

Muriqui ainda salientou que voltar a vencer é importante para que o grupo remista retome a confiança das últimas atuações, como foram os casos da vitória em casa sobre o Corinthians e a goleada diante do Cametá na semifinal do Parazão.

"Todos os jogos [da Série C] são difíceis, a competição é assim. Vamos encontrar várias dificuldades, várias adversidades. Com certeza o jogo de domingo vai ser complicado. Eles [Botafogo-PB] vêm de vitória, com a confiança alta, mas a gente, dentro de casa, é muito forte. Já provamos isso várias vezes. A gente espera fazer valer o mando de campo, o apoio do nosso torcedor, com uma grande atuação", concluiu o atacante de 36 anos.

Remo e Botafogo-PB jogam neste domingo, a partir das 19h, no Mangueirão. A partida será acompanhada Lance a Lance por oliberal.com e terá narração multiplataformas pela Rádio Liberal FM, no Youtube e Facebook oficiais do Grupo Liberal.