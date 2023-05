Remo: Mesmo na lanterna, site ainda projeta Leão classificado; chances de queda aumentam

Apesar da derrota na estreia para o São Bernardo, a projeção é que o Remo se classifique para o quadrangular de acesso da Série C. É o que aponta os números do site Chance de Gol - especializado em estatísticas e projeções -, após o término da primeira rodada da terceira divisão do Brasileiro.

De acordo com os números da plataforma, o Remo mantém os 50.1% de probabilidade de avançar. Com isso, a equipe é a sétima equipe com mais chances de se classificar para a segunda fase.

O Leão, que antes do começo da Terceirona, era o oitavo melhor time, segundo o site, ultrapassou o América-RN (45.5%) e o CSA (29.5%). No entanto, foi superado pelo Pouso Alegre (agora tem 62.7%) nas projeções, ao término da primeira rodada.

Rebaixamento

Já a projeção de rebaixamento do clube azulino continua baixa, apesar de ter tido um leve crescimento na porcentagem. Antes da estreia, o Remo tinha 3.9% de risco de queda. Com o revés para o São Bernardo, agora o Leão tem 5.2%. O clube é o sétimo com menos riscos de cair.

Próximo duelo

O Remo volta a campo no próximo domingo (7), às 19h, contra o Botafogo-PB, no Estádio do Baenão. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo portal OLiberal.com.