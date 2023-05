Técnico do Remo faz críticas à atitude da equipe e garante: 'Eu vou mudar!'

O Remo perdeu mais uma na Série C e amarga a zona de rebaixamento. Apesar de ser apenas o início do torneio, a postura azulina contra São Bernardo e Botafogo-PB não agradou torcedores e o técnico, Marcelo Cabo. O comandante, na entrevista pós-revés contra o Belo, o comandante assumiu a responsabilidade, fez críticas aos jogadores e garantiu mudanças:

"Fizemos um primeiro tempo ruim, mas não fizemos um segundo tempo ruim. É inexplicável os gols que temos tomado. Tem que melhorar a atitude, tem que melhorar a atitude, mas o maior responsável sou eu. Eu vou mudar, o Remo não pode aceitar passivamente. Então vai haver mudança, seja de atitude, de peça e tática. A torcida vai ver um Remo bem diferente no próximo domingo (14) [contra o Amazonas]", afirmou.

Com mais uma derrota, o Remo terminará a segunda rodada da Terceirona na vice-lanterna. Cenário bem diferente do que as projeções iniciais apontavam, já que o Leão entrou como um dos favoritos. Cabo falou sobre a situação da equipe e novamente fez críticas.

"É uma surpresa negativa o nosso início de competição. Não esperávamos um início tão ruim da nossa equipe, no aspecto de resultados, performance. E até em entender o que a competição pede. A gente entrou sem concentração. Pagamos o preço do início desta competição. Sem a bola, fomos pouco competitivos", concluiu.

No domingo, o Remo recebe o Amazonas às 16h30, no Estádio do Baenão, pela terceira rodada. Acompanhe a cobertura pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.