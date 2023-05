Sem sucesso, Remo tentou contratar Paulinho Curuá em definitivo; saiba o que deu errado

O contrato do volante Paulinho Curuá com o Remo chegou ao fim no final de abril. O jogador estava emprestado pelo Tapajós desde 2021. Segundo fontes internas de O Liberal no clube azulino, o Leão tentou contratar o paraense em definitivo.

Ainda de acordo com as informações obtidas pela reportagem, o Remo considerou a pedida do Boto da Amazônia muito alta. O Leão Azul fez uma contraproposta, no entanto não teve retorno do Tapajós. A ideia era comprar mais 30% dos direito econômicos.

Remo já havia adquirido 60% dos direitos econômicos

Após ganhar destaque no Remo no Parazão e na Série C do ano passado, Paulinho Curuá teve o contrato de empréstimo renovado com o Remo. O clube azulino adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta e 40% ficou com o Tapajós, de Santarém. Os valores na negociação não foram revelados na ocasião.

Passagem pelo Baenão

Natural de Curuá, interior paraense, Paulinho Curuá, de 25 anos, ganhou destaque na Tuna Luso e no Tapajós em 2020 e 2021. Até que neste último ano, o Remo trouxe o jogador para atuar com a camisa azulina.

Pelo clube do Baenão, Paulinho Curuá, principalmente vindo do banco, fez 48 jogos pelo clube e marcou um gol. Com o término do vínculo, Curuá retornou ao Tapajós e aguarda os próximos passos, já que o jogador ganhou mercado.

Sondagens

Vale lembrar que, em março deste ano, a equipe de O Liberal antecipou o interesse do Londrina, que disputa a Série B do Brasileiro. O Tapajós confirmou a sondagem do LEC, além de um clube de São Paulo e outro de fora do país.