Meio-campista pode deixar o Remo e ir para clube da Série B do Campeonato Brasileiro

O volante Paulinho Curuá pode deixar o Remo após a disputa do Campeonato Paraense. O jogador, de 25 anos, está no Leão Azul desde a temporada 2021 e pode ser anunciado pelo Londrina (PR), clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada por Sandiclei Monte, presidente do Tapajós, clube que detém o passe do atleta.

De acordo com o presidente do Boto de Santarém (PA), Paulinho Curuá possui contrato com o Remo até o final de abril, porém, a diretoria do Leão Azul ainda não conversou com o mandatário do Tapajós, visando uma possível negociação com o jogador para o restante da temporada. Sandiclei Monte informou que o Remo não possui prioridade em uma possível negociação e citou três clubes interessados no jogador.

“O Remo não tem prioridade na negociação. O clube está com o Curuá sem custo nenhum e não querem pagar por ele. O contrato de Curuá encerra em abril com o Remo, tentei conversar, mas o Remo não fala nada. Eles [Remo] estão cientes, ele está emprestado. Além do Londrina –PR, um clube de São Paulo e outro de fora do país possuem interesse em Cuauá”, disse, Sandiclei Monte.

Paulinho Curuá já atuou pelo São Raimundo-AM, Central-PE, São Raimundo de Santarém, além do Carajás e Tuna Luso Brasileira. O jogador está emprestado ao Remo desde 2021 e nesse período esteve em campo com a camisa azulina 42 partidas e marcou um gol. Pelo clube azulino o volante levantou as taças do Campeonato Paraense 2022 e da Copa Verde 2021.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo e aguarda um posicionamento azulino sobre o caso.