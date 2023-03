Técnico do Remo lamenta eliminação para o Paysandu: 'Fica o aprendizado'

Quando o atacante Muriqui encobriu o goleiro Thiago Coelho para abrir o placar para o Remo no Re-Pa de quarta-feira (29), poucos imaginavam como a noite terminaria para o Leão. Chances perdidas, adversário aguerrido e outros fatores contribuíram para a eliminação azulina nas semifinais da Copa Verde.

Após a partida, o técnico Marcelo Cabo analisou o clássico e lamentou o final da história: "A gente fez um primeiro tempo muito bom, poderíamos ter definido a classificação. Tivemos o controle do jogo, como performamos, as oportunidades que criamos e não definimos. Jogamos quatro tempos de uma final de 180 minutos e fomos bem nos três primeiros e não fomos bem no último. Não conseguimos buscar a classificação, mas fica o aprendizado para a sequência", declarou Cabo.

O Remo volta a campo no dia 9 de abril, contra o Paysandu novamente. O clássico é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. A partida marca a reinauguração oficial do Estádio Mangueirão, após as semifinais da Copa Verde servirem de evento-teste.

