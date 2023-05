Além do técnico, próximo rival do Remo reúne um time inteiro de atletas ex-dupla Re-Pa

O Remo tenta a primeira vitória na Série C do Brasileiro de 2023 contra o Amazonas. Curiosamente, na partida de domingo (14), às 16h30, no Estádio do Baenão, o Leão reencontra no adversário vários conhecidos do futebol paraense.

O Amazonas tem nada menos que 11 jogadores com passagens por Remo e/ou Paysandu. A equipe de O Liberal apurou e traz agora a lista de jogadores da Onça Pintada da Zona Leste, que jogadoram por Leão e Papão.

Renan Castro fez 12 partidas pelo Remo (Arquivo Pessoal / Instagram @renan.castro_)

Ex-Remo

Os que passaram apenas pelo Remo são somente três: o lateral-esquerdo Renan Castro, que esteve no Baenão em 2022, o volante Julio Rusch, que defendeu o clube em 2020, e, por fim, o meia Marco Goiano, que em 2016 esteve no time azulino.

Amazonas reuniu dois estrangeiros que deixaram o Papão, em 2023: Jorge Jiménez e Robert Hernández (Ascom Paysandu)

Ex-Paysandu

Já os ex-Paysandu no Amazonas são maioria. Para começa o atacante Ruan, que também defendeu o Remo, mas é mais lembrado por ter feito o gol do acesso do Bicola, em 2014, para a Série B do Brasileiro. Completam a lista o zagueiro Victor Sallinas, os volantes PH e Jorge Jimenez, os meias Roberto Hernándeze Rafael Tavares e o atacante Laércio.

Rafael Lacerda, técnico do Amazonas, defendeu as cores do Papão em 2014 (Jadison Sampaio / AMFC)

Técnico

Já o jovem técnico do Amazonas, Rafael Lacerda, de 38 anos, é ex-zagueiro do Paysandu. Em 2014, o ex-jogador foi reserva no time bicolor e era conhecido apenas pelo sobrenome. Encerrou a carreira como atleta em 2018 e, no ano seguinte, iniciou a de treinador no Caxias-RS.

Acompanhe Remo x Amazonas pela cobertura completa Lance a Lance do portal OLiberal.com.